82 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 82 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у девяти детей до 14 лет и девяти человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 39 жителей Ижевска, восемь — из Глазова, по семь — из Игринского и Шарканского районов, по пять — из Увинского и Глазовского районов, четыре — из Дебесского района, три — из Воткинска, по одному — из Вавожского, Можгинского, Красногорского и Сюмсинского районов. При этом 75 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 30 346 случаев заражения коронавирусом. Из них 371 закончился летальным исходом, 26 915 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 104 заболевших находятся в тяжелом состоянии.