Фестиваль «Джаз над Волгой» откроется в Ярославле 6 апреля

В Ярославле с 6 по 12 апреля 2021 года пройдет традиционный международный фестиваль «Джаз над Волгой», сообщили в ярославском городском джазовом центре. В сообщении отмечается, что организацией и проведением фестиваля занимаются ярославская государственная филармония и ярославский городской джазовый центр.

Арт-директор фестиваля известный музыкант, трубач Александр Сипягин из Нью-Йорка. Консультант фестиваля - советский и российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. По информации организаторов, «Джаз над Волгой» - старейший и один из крупнейших джазовых фестивалей в России. В 2020 году его включили в список культурных брендов России на сайте «Живое наследие».

Первый концерт фестиваля пройдет 6 апреля в большом зале ДК имени Добрынина. А основной фестивальной площадкой с 7 апреля станет концертный зал имени Л.В. Собинова ярославской государственной филармонии, где и состоится официальное открытие фестиваля. В фойе концертного зала планируется проведение ежедневных заседаний пресс-клуба фестиваля.

Организаторы отмечают, что в этом году, с учетом пандемии, не будет большого количества зарубежных участников. Акцент фестиваля сделан на высокий уровень отечественных музыкантов. В частности, в фестивале примут участие трубач мирового уровня Александр Сипягин, ведущий российский саксофонист Игорь Бутман, восходящая звезда мировой джазовой сцены Алина Енгибарян, победитель Международного конкурса гитаристов института джаза имени Херби Хэнкока Евгений Побожий, победители музыкального конкурса «Квартет 4х4» на телеканале «Культура» арт-квартет Тима Дорофеева из Архангельска и другие музыканты.

Официальным ведущим всех концертов фестиваля, по сложившейся традиции, будет музыковед, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России, профессор Владимир Фейертаг из Санкт-Петербурга, которому в декабре 2020 года исполнилось 89 лет. В этом году на фестивале будет специальный гость - ведущий эстонский пианист Тыну Найссоо, которому в марте этого года исполнилось 70 лет. Запланированы его сольные концерты в Ростовском кремле и в джазовом центре.

Финальный концерт фестиваля состоится 12 апреля. По традиции он пройдет за пределами Ярославля. В этом году площадкой заключительного концерта фестиваля станет город Тутаев.