В Горячем Ключе началось благоустройство прибрежной территории озера Круглое

Стартовали работы по созданию зоны отдыха на территории около озера Круглое, которое жители Горячего Ключа выбрали для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь территории реконструкции прибрежной зоны составит около 30 тыс. кв. м.

Первым этапом станет строительство набережной вдоль асфальтовой дороги. Прибрежную зону планируется расширить, для чего будет спрямлена береговая линия и возведена подпорная стена. Работы затронут только один берег, на остальных сохранят природный ландшафт.

В рамках проекта проведут реконструкцию пляжа и лодочного причала. Побережье озера разделят на четыре функциональные зоны: набережную, пляж, променад и зону отдыха, которые свяжут между собой пешеходные и велодорожки. Будут организованы удобные подходы к воде, балюстрада, установлены турники для воркаута, детский игровой комплекс, малые архитектурные формы, фонари на солнечных батареях.

Для сохранения зеленых насаждений проектировщиками был разработан дендрологический план и проект озеленения. В зоне отдыха будет высажено порядка 350 деревьев и кустарников - липы, клены, ивы сосны, пихты высотой не менее 3 м.

Ольга Логинова