Двух участников крупного наркокартеля осудили в Новосибирске

В Новосибирске вступил в силу приговор, вынесенный двум участникам межрегионального наркокартеля, сообщили в пресс-службе облуправления ФСБ. По данным ведомства, в феврале 2019 года при перевозке из Чувашии в Новосибирск свыше 3 кг наркотика альфа-PVP чекисты задержали Артема Гостищева, который находился в их разработке. Упакованные в полимерные свертки синтетические наркотики он вез в тайнике, оборудованном в багажнике его автомобиля. Предполагаемого сообщника курьера, гражданина Украины Алексея Попова схватили в тот момент, когда он пришел за товаром.

Расследование установило, что задержанные являлись участниками межрегиональной наркогруппировки. Она действовала в 2018–2019 годах в Чувашии, Новосибирской области, Забайкальском и Приморском краях. Задержанным предъявили обвинение в незаконном обороте наркотических средств (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ) и участии в преступной организации (ст. 210 УК РФ). Артема Гостищева приговорили к семи годам колонии строгого режима, Алексею Попову присудили на полтора года больше.

«В настоящее время следственными и судебными органами рассматриваются уголовные дела в отношении еще 24 участников указанной группы»,— отметили в новосибирском УФСБ.

Илья Николаев