Председатель Пермского райсуда снова попытается возглавить краевой

Председатель Пермского районного суда Дмитрий Данилов вновь подал документы для участия в конкурсе на должность председателя краевого, рассказали “Ъ-Прикамье” знакомые с ситуацией источники. Напомним, в прошлом году ВККС уже рекомендовала господина Данилова к назначению на указанную должность, но по итогам рассмотрения кадровой комиссии администрации президента его назначение не состоялось.

Напомним, конкурс на должность председателя Пермского краевого суда объявлен уже в пятый раз. Сам суд остается без постоянного председателя с конца августа 2019 года, когда в почетную отставку ушел Владимир Вельянинов, который возглавлял его с 2007 года. Четвертый по счету конкурс состоялся в феврале 2021 года. В нем приняли участие председатель коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда Ольга Бузмакова, председатель Дзержинского райсуда Перми Виктор Кожевников и судья военного кассационного суда (Новосибирск) Сергей Венедиктов. Никто из кандидатов не был рекомендован к назначению.