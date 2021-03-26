Экс-управляющий заводом Дзержинского не смог обжаловать решения о приводе в суд

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении нескольких жалоб в интересах Евгения Лысова, подсудимого по уголовному делу о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Жалобы касаются постановлений суда первой инстанции о принудительном приводе бывшего управляющего в суд. Как следует из их материалов, Евгений Лысов несколько раз не являлся в судебные заседания, мотивируя это режимом самоизоляции для лиц, достигших 65-летнего возраста, а также наличием больничного листа. Но суд первой инстанции не счел доводы подсудимого уважительными. Тогда господин Лысов через своего защитника направил жалобы в суд. Так, он отмечал, что ранее суд первой инстанции неоднократно откладывал судебные заседания по аналогичным обстоятельствам. При этом, согласно указу губернатора Пермского края и распоряжения правительства Челябинской области (Евгений Лысов проживает в Челябинске.— “Ъ-Прикамье”), лица старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции в обязательном порядке. По мнению подсудимого, суд первой инстанции, обязывая Евгения Лысова явиться для участия в рассмотрении дела, нарушил положения указанных документов и подверг его риску заражения коронавирусом.

В итоге Пермский краевой суд указал, что суд вправе самостоятельно принимать решение о рассмотрении дела в период ограничительных мер, связанных с COVID-19. Эта позиция закреплена в соответствующем обзоре судебной практики, утвержденном президиумом Верховного суда. При этом указ губернатора Пермского края и постановление правительства Челябинской области не содержат запрета на осуществление лицами, имеющими статус подсудимых, обязанности явиться в судебное заседание в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. «Вместе с тем суд, рассматривая дело, обязан принять меры к его рассмотрению с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и установленных ограничений»,— говорится в апелляционном постановлении.

Напомним, Евгений Лысов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере организованной группой), ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере организованной группой). Подсудимыми по делу также проходят бывший исполнительный директор завода Дзержинского Денис Бронников, экс-председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич. Никто из них виновным себя не признал.