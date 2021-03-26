В Новосибирской области КамАЗ раздавил иномарку, три человека погибли

В результате столкновения КамАЗа и Renault погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил начальник отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

По его словам, ДТП произошло в 4:40 по местному времени в Каргатском районе на автодороге Р-254 («Иртыш»). 37-летний водитель Renault Sandero, следовавший из Новосибирска в направлении Омска, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с КамАЗом с прицепом. Водитель иномарки и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте.

Гаишники устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По факту автоаварии организована доследственная проверка.

Илья Николаев