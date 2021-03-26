Суд признал банкротом совладельца Urban Group Андрея Пучкова

Арбитражный суд Московской области признал банкротом совладельца разорившегося застройщика Urban Group, его бывшего гендиректора Андрея Пучкова. Открыта процедура реализации имущества должника, следует из картотеки арбитражных дел.

Начальную процедуру банкротства суд запустил в декабре 2019 года по заявлению банка «Дом.РФ». В реестр требований кредиторов Андрея Пучкова была включена задолженность перед заявителем в размере около 1,5 млрд руб. Банк также в 2019 году требовал в арбитражном суде Москвы признать банкротом основного акционера Urban Group и еще одного его бывшего гендиректора Александра Долгина. Заявление по существу до сих пор не рассмотрено.

Напомним, летом 2018 года Савеловский суд заочно арестовал господина Пучкова. Следственный комитет России обвиняет сбежавшего из России предпринимателя в злоупотреблении полномочиями. Он объявлен в международный розыск. Защита Андрея Пучкова настаивает на незаконности решения, которое она уже обжаловала. В декабре 2018 года Московский городской суд отменил арест имущества Андрея Пучкова.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Активы застройщика выпустили на свободу».