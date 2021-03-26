В Чебоксарах пресекли нелегальный сбыт более 20 тонн медицинского спирта

Против двух задержанных полицией сотрудников чебоксарской фармацевтической компании следственный отдел ОП№3 УМВД России по городу Чебоксары возбудил уголовное дело по ч.1 ст.171.3 УК РФ (хранение и розничная продажа этилового спирта без лицензии), сообщили в МВД по Чувашии.

Фигуранты, по данным следствия, незаконно продавали на территории Чувашии медицинский спирт физическим лицам в 5-литровых и 10-литровых канистрах за 1,15 тыс. руб. и 2,3 тыс. руб. соответственно.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии получили оперативную информацию и в ходе так называемой проверочной закупки приобрели у подозреваемых 500 литров спирта. После сделки полицейские задержали обоих фигурантов.

На складе чебоксарской фармацевтической фирмы, в которой работают задержанные, полицейские нашли и изъяли более 20 тонн медицинского спирта. Компания не смогла предоставить каких-либо документов на этот спирт.

После возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Следствие сейчас выясняет происхождение спирта и другие криминальные подробности», отметили в ведомстве.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"