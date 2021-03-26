В Татарстане исламские и православные священники вакцинируются от COVID-19

Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», сообщило республиканское агентство «Татмедиа». Муфтий подчеркнул, что «специально попросил „ЭпиВак“, потому что она пиктидная, синтетическая». «Мы изучали и решили, что она больше подходит мне»,— приводит агентство его слова.

Вместе с муфтием сделали прививку четыре хазрата, еще трое должны были прийти на вакцинацию в четверг вечером.

Также вакцинацию первым компонентом «Спутника V» вчера прошли священнослужители Казанской епархии Татарстанский митрополии РПЦ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"