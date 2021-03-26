Мир или тяжба?

По словам опрошенных “Ъ” юристов, в большинстве случаев стороны арендных конфликтов по следам локдауна предпочитали договориться миром. Руководитель направления юрфирмы a.t.Legal Олег Мамонт рассказывает, что преимущественно вопросы решались путем переговоров и направления писем, претензий, обращений. «Если говорить о большинстве разрешенных ситуаций, то мои личные наблюдения показывают, что многие договариваются без суда»,— подтверждает управляющий партнер юрфирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков.

Партнер КА Pen&Paper Станислав Данилов поясняет, что нежелание ряда арендодателей судиться связано с боязнью того, что им перестанут платить хоть что-то (например, за коммунальные услуги) либо что арендаторы просто не смогут исполнить решение суда и придется еще и финансировать их банкротство. К тому же до 7 января 2021 года обанкротить арендаторов из пострадавших отраслей было нельзя из-за моратория. Сами же арендаторы, по словам господина Данилова, не хотели идти в суд, опасаясь, что установленные в законодательстве гарантии могут не сработать, так как еще не проверены практикой.

Директор юридического департамента Accent Capital Маргарита Ермошкина добавляет, что в законе не определен размер скидки, на которую может претендовать арендатор. Многое зависит от веса арендатора, полагает Андрей Большаков. Если у него крупный бизнес и доходность снизилась лишь временно, то, скорее всего, стороны будут договариваться, отмечает юрист.

До суда спор доходит, поясняет Олег Мамонт, когда стороны не могут договориться по отсрочке или размеру снижения платы либо же когда арендатор ошибочно полагает, что на него распространяются такие льготы.

Но и в судебном разрешении конфликта есть свои плюсы. По словам Юрия Водопьянова из Содружества земельных юристов, «в тяжелых условиях обе стороны боятся оказаться в невыгодном для себя положении», поэтому больше доверяют суду, чем друг другу. К тому же для проведения качественных переговоров необходимы посредники (например, для объективного расчета финансовых потерь сторон), добавляет юрист, но «в условиях кризиса расходы на них никто нести не хочет».

Екатерина Волкова