Белгородского офицера не смогли привлечь к уголовной ответственности за пожар на воронежском полигоне

Курский гарнизонный военный суд отказал командиру танкового полка, дислоцирующегося в Белгородской области, во взыскании 32,3 тыс. руб. материального ущерба с бывшего командира мотострелковой роты полка, а ныне — офицера мотострелковой части Арстана Тимербаева. Ранее в отношении капитана Тимербаева было возбуждено, а впоследствии — прекращено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ, до года лишения свободы).

Из материалов дела следует, что капитан вместе с подчиненными выезжал на лагерный сбор на воронежский полигон «Погоново». Военнослужащие жили в палатках, отапливаемых дровяными печами, и ночью одна из палаток загорелась. Военные не смогли потушить пламя, и оно из-за сильного ветра перекинулось на соседние палатки, принадлежащие двум полкам. Люди, судя по материалам дела, не пострадали, но несколько палаток с имуществом полностью сгорело. Военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело, но эксперты пришли к выводу, что загорание произошло в месте контакта печной трубы с крышей палатки, что «не зависело от сознания и волевого контроля лиц воинских частей». Уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления, попытки командира части взыскать ущерб с капитана в суде также не увенчались успехом. Истец подал апелляционную жалобу.

Олег Мухин