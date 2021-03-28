Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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|Средняя стоимость (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Динамика (%)
|Город
|март21
|фев.21
|март20
|за месяц
|за год
|Москва
|257,4
|255,4
|220,6
|0,8
|16
|Санкт-Петербург
|157,1
|154
|128,6
|2
|20
|Казань
|99,3
|97,1
|82,5
|2,3
|18
|Нижний Новгород
|88,1
|86,7
|70,6
|1,6
|23
|Новосибирск
|83,9
|82,3
|72,5
|1,9
|14
|Екатеринбург
|81,1
|80,6
|72,3
|0,6
|11
|Уфа
|78,6
|77,6
|71,3
|1,3
|9
|Красноярск
|75,9
|74,4
|63,6
|2
|17
|Краснодар
|74,5
|74,7
|68,1
|-0,3
|10
|Воронеж
|66
|64,7
|52,5
|2
|23
|Самара
|65,9
|65,1
|59,7
|1,2
|9
|Ростов-на-Дону
|65,5
|65,8
|62,1
|-0,5
|6
|Пермь
|63,4
|62,8
|58,2
|1
|8
|Омск
|62,6
|61,4
|48
|2
|28
|Волгоград
|55,5
|54,5
|51
|1,8
|7
|Челябинск
|45,3
|44,7
|41,5
|1,3
|8