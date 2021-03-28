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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Средняя стоимость (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика (%)
Город март21 фев.21 март20 за месяц за год
Москва 257,4 255,4 220,6 0,8 16
Санкт-Петербург 157,1 154 128,6 2 20
Казань 99,3 97,1 82,5 2,3 18
Нижний Новгород 88,1 86,7 70,6 1,6 23
Новосибирск 83,9 82,3 72,5 1,9 14
Екатеринбург 81,1 80,6 72,3 0,6 11
Уфа 78,6 77,6 71,3 1,3 9
Красноярск 75,9 74,4 63,6 2 17
Краснодар 74,5 74,7 68,1 -0,3 10
Воронеж 66 64,7 52,5 2 23
Самара 65,9 65,1 59,7 1,2 9
Ростов-на-Дону 65,5 65,8 62,1 -0,5 6
Пермь 63,4 62,8 58,2 1 8
Омск 62,6 61,4 48 2 28
Волгоград 55,5 54,5 51 1,8 7
Челябинск 45,3 44,7 41,5 1,3 8

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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