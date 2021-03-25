ЦСКА победил «Локомотив» и повел 3-2 в серии плей-офф КХЛ

25 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» на выезде в пятом матче второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречался с командой ЦСКА. Игра в Москве закончилась со счетом 3:2 в пользу армейцев, которые вышли вперед в серии до четырех побед.

ЦСКА открыл счет на первой минуте встречи, забив быстрый гол. Отличился Константин Окулов. За две минуты до конца первого периода удвоил результат армеец Максим Мамин. В середине второго периода Теему Пулккинен сократил разрыв, отправив шайбу в ворота армейцев. А за три минуты до конца второй двадцатиминутки Максим Мамин забил третий гол, оформив дубль. В середине третьего периода железнодорожники забросили вторую шайбу. Дубль оформил Теему Пулккинен.

В серии матчей до четырех побед ведет ЦСКА со счетом 3 - 2. Первый матч в Москве 17 марта выиграл «Локомотив» со счетом 2:0. Во второй встрече 19 марта в Москве сильнее был ЦСКА, победивший со счетом 4:1. Третий матч в Ярославле 21 марта также выиграли армейцы со счетом 2:1 в овертайме. Четвертый матч 23 марта в Ярославле завершился победой железнодорожников со счетом 3:0.

Следующий матч серии плей-офф пройдет 27 марта в Ярославле. Если потребуется еще одна игра, она состоится 29 марта в Москве.

Антон Антонов