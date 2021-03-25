«Знамя труда» надеется на рост после падения

АО «Завод “Знамя труда”», специализирующееся на производстве оборудования для атомной энергетики, по итогам 2020 года сократило выручку на 31%. Общая сумма выручки составила 660 млн рублей при аналогичном показателе в 951 млн рублей в 2019 году.

Как утверждает главный конструктор предприятия Вячеслав Горелов, в компании рассчитывают, что в 2021 году выручка увеличится на 92.2% и достигнет 1273 млн рублей. План по выручке на 2022 год — 1613 млн рублей. В компании рассчитывают, что свободный денежный поток предприятия в 2021 году будет уже выше 0 (в 2020 году он составил 81 млн. рублей), а к 2022-му году достигнет 162 млн рублей.

Генеральный директор завода Константин Иванников рассказал, что на 2021 год предприятием запланировано участие в международном проекте «Руппур» в республике Бангладеш — ожидается, что «Знамя труда» создаст около 200 клапанов для двух реакторов мощностью 2400 МВт до 2023 года. Параллельно продолжается участие в индийском проекте «Куданкулам» и китайском проекте «Тяньваньская АЭС». Кроме того, в 2021 году компания подписала первые контракты с Венгрией по проекту «Пакш» на сумму 2313231 €.

Алина Лаврикова