Суд не оправдал ожиданий

Резонансное уголовное дело в отношении бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева направлено на пересмотр. В четверг Верховный суд Башкирии по представлению прокуратуры республики отменил оправдательный приговор Кировского районного суда. Подсудимый заявил, что оспорит это решение в кассации.

Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор Кировского районного суда Уфы в отношении бывшего вице-премьера Башкирии, экс-министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Уголовное дело будет направлено в тот же райсуд на новое рассмотрение.

Господин Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при продаже земельных участков по цене, вдвое ниже их кадастровой стоимости. По версии обвинения, в 2015 году чиновник в обход конкурсных процедур организовал продажу группе компаний СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова двух участков на улице Менделеева общей площадью более 17 тыс. кв. м за половину их кадастровой стоимости (26 млн руб. вместо 52 млн руб.). На них были расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности Уфы и республики. Кроме того, в 2018 году он согласовал Башкирскому государственному театру оперы и балета обмен складского помещения на улице Софьи Перовской, которое находилось в государственной собственности: театр передал объект ООО «Уфа-инвест» предпринимателя Алексея Крутова, а компания взамен отдала производственную базу на Уфимском шоссе. Затем «Уфа-инвест», выкупив у минземимущества участок на Перовской за 22,08 млн руб. и изменив его вид разрешенного использования на «строительство многоэтажных домов», продал землю СУ-10 за 540,6 млн руб. Ущерб, нанесенный действиями Евгения Гурьева, оценивался в размере кадастровой стоимости обоих участков — 52,8 млн руб.

В ноябре прошлого года Кировский райсуд Уфы не нашел в действиях господина Гурьева события преступления и признал за ним право на реабилитацию. Прокуратура республики не согласилась с приговором и подала апелляционное представление.

Прокурор, в частности, указал, что суд первой инстанции не дал оценку действиям Евгения Гурьева по фактам нарушений им действующего порядка согласования и подписания приказов о предоставлении участков в собственность Су-10. Чиновник, по его словам, единолично подписал приказы о предоставлении участков компании без фактического рассмотрения заявлений и без согласования договоров купли-продажи с другими должностными лицами, включая своего первого заместителя. Договоры мены между Башкирским театром оперы и балета и «Уфа-инвест» были заключены в нарушение положений о порядке реализации государственного имущества. Гособвинитель предложил оправдательный приговор отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение, а в отношении Евгения Гурьева избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«Что мешало следствию и городу попросить перевести их в муниципальный бюджет, если они считают себя потерпевшими, мне неизвестно»,— отметил подсудимый.

Бывший вице-премьер сообщил, что не был заинтересован в предоставлении участков в собственность именно Су-10 – у компании возникло право на приобретение одного из участков еще в 2011 году, после покупки на нем объектов недвижимости. Евгений Гурьев подчеркнул, что у него не было личных взаимоотношений с руководством компании, он или его родственники не получали вознаграждений от предприятий группы компаний. Ни один нормативно-правовой акт или административный регламент он не нарушал, подчеркнул бывший министр. По его словам, Башкирский театр оперы и балета имел право отказаться от договора мены — это решение принимал директор театра, а согласование с ним носило лишь предварительный характер.

Когда председатель коллегии судей зачитывал решение об отмене оправдательного приговора, у Евгения Гурьева порвались четки, которые он перебирал в руке.

Экс-вице-премьер намерен обжаловать решение ВС Башкирии в кассации, заявил он "Ъ".

Влада Шипилова