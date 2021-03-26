Депутаты не поделили «детей войны»

В Курултае Башкирии разгорелся скандал между фракциями «Единой России» и КПРФ из-за регионального закона «О детях войны». Коммунисты обвинили единороссов в том, что те не соблюдают политическую культуру, внося от своего имени законопроект, который ранее безуспешно лоббировала КПРФ. В «Единой России» ответили, что именно они смогли найти деньги на реализацию закона и без них, как без «лидирующей политической силы», его бы никогда не приняли. Несмотря на разногласия, депутаты поддержали проект большинством голосов. Политологи считают, что «Единая Россия» готовится к выборам и оттягивает электорат у коммунистов, опираясь на патриотичную повестку.

Депутаты Курултая Башкирии вчера сразу в двух чтениях приняли закон «О детях войны». Законопроект неделю назад внесла в региональный парламент фракция «Единой России». Аналогичные законы в течение двух последних лет принимались в других регионах России.

Закон предусматривает меры социальной поддержки «детям войны», порядок предоставления мер и источники финансового обеспечения.

«Детьми войны» предлагается считать граждан России, родившихся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Башкирии на начало года под эту категорию попадали 189 155 человек.

Размер выплаты должен установить глава Башкирии Радий Хабиров в течение пяти дней после опубликования закона.

После того, как депутат Римма Утяшева представила законопроект, депутат фракции КПРФ Дмитрий Чувилин отметил, что вносил аналогичный в прошлую осеннюю сессию, но он «куда-то делся». «Может быть, вы говорили, но именно мы смогли добиться возможности финансовой поддержки закона»,— ответила коллеге Римма Утяшева, предложив Дмитрию Чувилину поддержать законопроект. «Мы же парламент, мы вместе»,— ответила она.

Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин, выступив с трибуны перед депутатами, заявил, что коммунисты работали над законом с 2012 года, вносили его в парламент, но получали отказы. Он сообщил, что осенью прошлого года после встречи с Радием Хабировым была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли члены фракций КПРФ, «Единой России» и правительства. «Мы договорились, что будем совместно вносить этот законопроект. Но два-три дня назад я узнаю, что КПРФ нет среди авторов законопроекта — оставили на обочине»,— возмутился лидер рескома. Он заявил, что руководители фракции «Единой России» «хотят присвоить себе чужой законопроект» и готовятся к выборам, не соблюдая политическую культуру. «Мы пойдем в СМИ и будем рассказывать. Мы тоже готовимся к выборам»,— пообещал он.

Вице-спикер Курултая, руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров попытался успокоить коммунистов. «Согласен, что должна быть партийная этика. Я готов везде разъяснять, что все мы это сделали совместно»,— сказал он. Спикер Курултая Константин Толкачев, напротив, призвал КПРФ «не пытаться заработать политические очки на непростых судьбах детей войны». «Без „Единой России“ этот документ никогда бы не приняли, так как это ключевая политическая сила, имеющая наибольшую поддержку населения»,— заявил он.

После заседания Рустем Ахмадинуров рассказал „Ъ“, что на реализацию проекта в 2021 году заложено около 200 млн руб. из расчета, что единовременная выплата составит 1 тыс. руб. Источником финансирования, по его словам, будут ожидаемые в мае повышенные налоговые поступления в бюджет, в том числе от «Башнефти», которая увеличила добычу нефти.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что инициатива «Единой России», «очевидно, связана с приближающимися выборами в Госдуму». «Партийные рейтинги падают, а результат надо давать. В такой ситуации ничего другого не остается»,— считает он.

Политолог Арсен Шаяхметов считает, что ситуация вокруг законопроекта — это «перетягивание голосов избирателей». «Пенсионеры и ветераны войны традиционно считались избирателями КПРФ, однако, по мере консервации режима в России, „Единая Россия“ стала активно перехватывать повестку коммунистов за счет аппаратного ресурса, расширяя свои электоральные аппетиты»,— полагает он.

Дарья Кучеренко