Из Краснодарского края в армию заберут 850 призывников

В весеннюю призывную кампанию 2021 года, которая стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, на военную службу планируется призвать порядка 850 человек. Призывные пункты будут обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты, сообщили в краевой администрации.

Как рассказал на совещании начальник управления по делам казачества и военнослужащих Алексей Клюшкин, большая часть призывников из Краснодара будет служить в подразделениях войск Южного военного округа и Республики Крым. Казаки будут проходить службу поселке Молькино, Новороссийске, Майкопе и абхазском Гудауте.

В настоящее время более 6 тыс. будущих призывников встали на учет в военкоматах города. Более 2 тыс. юношей направлены на дополнительные обследования, из которых уже около 1,5 тыс. их завершили.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в минувший осенний призыв установленная штабом Южного военного округа для Краснодарского края норма весеннего призыва на военную службу составляла 5400 человек. Большинство призывников (44%) были направлены в сухопутные войска. Весенняя призывная кампания 2020 года завершилась 15 июля. По ее итогам в войска отправили 884 юноши из краевого центра.

Василий Хитрых