СКА не оставил шансов «Динамо» в Москве

Сегодня в Ледовом дворце пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ между СКА и «Динамо». Он может оказаться последним, поскольку армейцы выиграли две дуэли в Москве, и счет стал 3–1 в их пользу. Наконец-то зрители увидели интересный хоккей.

Четвертая игра серии получилась на загляденье. Команды раскрылись и показали все лучшее, что у них есть. Счет снова вышел не таким крупным: СКА выиграл 3:1. Но тут больше заслуга вратарей. Тренеры «Динамо» вернули в ворота Ивана Бочарова. И до поры времени тот тащил все что можно. Но армейцы очень хорошо распорядились возможностью разыграть лишнего. Именно когда хозяева играли в меньшинстве, петербуржцы забросили две шайбы. Отличились Владимир Ткачев и Йоонас Кемппайнен во втором периоде.

А у «Динамо» большинство, как говорится, не шло. Хотя возможность им воспользоваться была. Судья только и делал, что отправлял игроков на скамейку штрафников,—- настолько бескомпромиссной была игра. Особенно во втором периоде. Но из-за травмы Дмитрия Кагарлицкого у бело-голубых рассыпалось первое звено. Тренеры так и не нашли, кем его заменить. Лучший распасовщик «Динамо» Вадим Шипачев после матча сокрушался: «Ищем "химию", взаимопонимание. Пока, видите же, "четыре на пять" — нулевое. Мы с Кагарлицким не один сезон отыграли. Но в команде есть другие ребята, которые должны его заменить».

Хозяев смогли зажечь красный счет за воротами СКА только за минуту с лишним до финальной сирены, когда их тренер Владимир Крикунов заменил Бочарова на шестого полевого игрока. А до этого шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг стоял стеной. Он больше всех расстроился, потому что не удалось оформить очередной «сухарь». Швед оставил ворота сухими во втором матче серии, когда СКА выиграл в Петербурге 1:0. Первый матч армейцы проиграли 1:4. Тогда их ворота защищал Александр Самонов. Тренерский штаб армейцев сменил голкипера, и эта мера сработала. Хелльберг — один из главных творцов успеха СКА.

После паузы «просыпается» Владимир Ткачев, один из самых техничных форвардов лиги. Он фактически сделал два первых гола: сначала вошел в зону и обыгрался с партнером, поразив пустые ворота (Бочаров еще помог, запихнув клюшкой шайбу за линию). А потом филигранная передача Ткачева через всю площадку помогла бросить Антону Бурдасову, шайба попала в борт, отскочила от конька арбитра с Кемппайнену, и финн сделал счет 2:0.

Была еще в начале матча эффектная драка между динамовцем Даниилом Тарасовым и армейцем Артемом Швецем-Роговым. Оба пропустили несколько ударов, получили по пять минут штрафа, отправились к докторам. Петербуржцев инцидент раззадорил, они заиграли еще лучше. В итоге сказалось их более высокое мастерство. В составе СКА больше индивидуально сильных игроков. Динамовцы в основном уповают на мощь и скорость. Но в этих компонентах СКА им в среду не уступил. Тем более что у хозяев, как выразился тренер «Динамо» Владимир Крикунов, «желание захлестывало разум».

«Во втором периоде голову потеряли, нахватали удалений, поломали себе игру, пропустили два гола, отыграться не смогли»,— подытожил главный тренер «Динамо».

Серия возвращается в Петербург. Если СКА сегодня выиграет в Ледовом дворце, она будет завершена. Если победит «Динамо», команды отправятся в Москву, где сыграют 28 марта шестой матч. Седьмая, решающая игра, если понадобится (противостояние длится до четырех побед одной из команд), состоится 30 марта в Ледовом дворце.

Кирилл Легков