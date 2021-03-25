«Звезда» завершила сбор в Новороссийске

Сегодня ФК «Звезда» провел на тренировочном сборе в Новороссийске два контрольных матча. В первом пермская команда обыграла футболистов «Енисей-М» 3:0 благодаря голам Максима Лаука, Евгения Тюкалова и Владимира Абдрашитова. Во втором подопечные Рустема Хузина взяли вверх над геленджикской «Вистой» — 2:0. Отличились Андрей Секретов и Кирилл Кочетов.

Команда провела сбор на юге страны без поражений, завершив лишь первый матч в ничью.

Впереди у «Звезды» возвращение домой, несколько дней отдыха и подготовка к первому официальному матчу 2021 года с клубом «Волна» из Нижегородской области. Поединок состоится 4 апреля в манеже «Пермь Великая».