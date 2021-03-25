На Кубани семьям с низкими доходами увеличили выплату на малолетних детей

С 1 апреля малообеспеченные семьи Краснодарского края смогут получать повышенные выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующие поправки в краевой закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка…» сегодня, 25 марта, приняли депутаты Законодательного собрания Кубани.

Министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша рассказал парламентариям, что с 1 января 2020 года семьям, размер среднедушевого дохода которых ниже регионального прожиточного минимума, положены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. Сейчас эта сумма составляет 5557 руб. Если детей в вышеуказанном возрасте в семье несколько, выплата положена на каждого ребенка. Теперь установлены повышенные выплаты для семей с наиболее низкими доходами, которым установлены выплаты в размере 75% и 100% от величины прожиточного минимума. На данный момент это 8335,5 руб. и 11 114 руб. соответственно.

«Ежемесячная выплата в указанных размерах будет осуществляться с 1 января 2021 года на основании заявления гражданина, поданного после 1 апреля 2021 года», - рассказал министр.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в условиях пандемии ежемесячная денежная выплата на детей стала одной из наиболее эффективных и работающих мер помощи семьям. Новые правила, по его словам, станут более дифференцированными и наименее обеспеченные семьи получат большую помощь.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в апреле минувшего года на внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края был принят краевой закон о ежемесячных выплатах для детей от 3 до 7 лет. Мера поддержка охватила более 100 тыс. детей и около 70 тыс. семей.

Василий Хитрых