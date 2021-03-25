Суд арестовал управляющего ярославским филиалом ВТБ

Кировский районный суд Ярославля по ходатайству следствия отправил под арест до 22 мая управляющего ярославским филиалом ВТБ Илью Гофтмана, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ) и незаконном разглашении банковской тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Илья Гофтман был задержан в Ярославле 24 марта. Расследованием уголовного дела в отношении его занимается следственный отдел управления ФСБ России по Ярославской области. Адвокат банкира Александр Захарьин дал подписку о неразглашении и не комментирует ход следствия. «ВТБ сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования, офис банка в Ярославле продолжает работу в стандартном режиме»,— сообщили в ВТБ.

Илье Гофтману 40 лет, он работает в банковском секторе с 2003 года. Ярославское отделение ВТБ обвиняемый возглавил 1 января 2019 года. До этого он работал заместителем управляющего в ярославском и костромском отделениях Сбербанка.

Александр Тихонов, Ярославль