Суд арестовал главу ярославского офиса ВТБ Илью Гофтмана

Кировский районный суд Ярославля арестовал управляющего областным отделением банка ВТБ Илью Гофтмана, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Илья Гофтман был задержан 23 марта сотрудниками ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, а также в разглашении банковской тайны.

«Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 25 марта 2021 года удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела управления ФСБ России по Ярославской области в отношении Ильи Гофтмана»,— говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Илья Гофтман заключен под стражу на два месяца до 22 мая 2021 года. Его обвиняют по двум статьям. По ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч. 2 ст. 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Вторая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что оперативники ФСБ в Ярославле задержали главу регионального отделения банка ВТБ Илью Гофтмана. По данным пресс-службы банка ВТБ, в связи с задержанием руководителя отделения, банк сотрудничает с правоохранительными органами. В пресс-службе банка рассказали, отделение банка ВТБ в Ярославле работает в штатном режиме.

Илью Гофтмана назначили руководителем ярославского отделения банка ВТБ 1 января 2019 года. До этого он трудился в региональном отделении «Сбербанка». Илья Гофтман также возглавляет комитет по финансовым рынкам в Ярославской торгово-промышленной палате.

Антон Антонов