Сотрудница кубанского управления Роспотребнадзора стала фигурантом дела о взятке

В ходе расследования уголовного дела о получении взятки сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю, краевого УФСБ и ГУ МВД провели обыски в управлении Роспотребнадзора, а также по месту жительства нескольких сотрудников ведомства, сообщает краевое следственное управление СКР.

По информации следствия, женщина-начальник одного из отделов краевого управления Роспотребнадзора подозревается в получении незаконного вознаграждения от представителя коммерческой структуры, который просил не принимать меры реагирования к организации после проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. За это, по версии СУ СКР, бизнесмен передал женщине 150 тыс. руб. в ее служебном кабинете. При обыске в доме подозреваемой сотрудники правоохранительных органов обнаружили денежные средства в рублях и иностранной валюте на 11 млн руб., а также драгоценности.

Анна Перова, Краснодар