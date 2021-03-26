В суд идет

В Красноярске завершено расследование дела адвоката Ольги Ганюшкиной. Правоохранительные органы считают ее посредником в передаче взятки 1,2 млн руб. заместителю председателя Советского райсуда города Сергею Тупеко за назначение более мягкого наказания по делу о наркотиках. Адвокат полностью признала вину, активно сотрудничала со следствием, благодаря чему судью удалось взять с поличным. Дело в отношении господина Тупеко, который вскоре после инцидента подал в отставку, еще расследуется. Он считает, что против него была совершена провокация.



Красноярское краевое управление Следственного комитета РФ (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении адвоката Ольги Ганюшкиной, которой вменяется в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель управления Ольга Шаманская.

Как указывается в материалах СКР, в конце 2018 года в Советский районный суд Красноярска поступило дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере, его поручили рассматривать заместителю председателя суда 50-летнему Сергею Тупеко, имевшему пятый квалификационный класс (самый высокий — первый, всего классов — девять). По версии следствия, адвокат Ольга Ганюшкина, которая была знакома с председательствующим в процессе, якобы предложила назначить ее подзащитному более мягкое наказание, а после приговора отправить его для отбывания срока на родину — в Киргизию. Как говорится в деле, судья с 13-летним стажем оценил это решение в 1,2 млн руб., защитник добавила к этой сумме еще 800 тыс. руб. комиссионных.

8 февраля 2019 года Ольгу Ганюшкину задержали сотрудники регионального управления ФСБ, к которым обратился родственник подсудимого. Юрист полностью признала вину, дала подробные показания об обстоятельствах преступления и согласилась участвовать в разработанном силовиками оперативном эксперименте. Ее встреча с судьей проходила под контролем контрразведчиков. После предполагаемой передачи денег в кабинет Сергея Тупеко вошли оперативники. На его руках они обнаружили следы спецсостава, которым были обработаны банкноты.

После инцидента судья направил в квалификационную коллегию судей (ККС) Красноярского края заявление об отставке. 15 февраля 2019 года его прошение было удовлетворено. Глава следственного ведомства Александр Бастрыкин при поддержке ККС лично возбудил в отношении Сергея Тупеко уголовное дело о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми лет лишения свободы). Подозрения в свой адрес гос­подин Тупеко отрицает, считая, что в отношении него была совершена провокация, которая стала местью силовиков. Якобы правоохранители затаили на него обиду за то, что несколько лет назад он вынес недостаточно суровый, по их мнению, приговор. Дело в отношении судьи еще находится на стадии следствия.

«Адвокат Ганюшкина активно сотрудничала со следственными органами при изобличении судьи в получении взятки»,— рассказали в управлении СКР. По данным прокуратуры Красноярского края, на имущество защитника наложен обеспечительный арест. В опись попали несколько земельных участков стоимостью около 8 млн руб. На период следствия Ольге Ганюшкиной была избрана мера пресечения — запрет определенных действий. Ей грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Дело же о сбыте наркотиков в марте 2019 года было передано другому судье, который назначил драгдилеру 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Константин Воронов