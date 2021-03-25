Высокопоставленная сотрудница краснодарского Роспотребнадзора подозревается в получении взятки

Сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю при оперативной поддержке краевого УФСБ и полиции провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. По версии правоохранительных органов, начальница одного из отделов Роспотребнадзора подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. руб., говорится в сообщении на сайте СУ СКР.

По данным следствия, женщина в своем служебном кабинете получила от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение за отказ ведомства от принятия мер после проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Обыск также прошел в квартире сотрудницы Роспотребнадзора, там были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн руб., сообщили в СУ СКР. Получить комментарий управления Роспотребнадзора по поводу ситуации не удалось — телефон приемной руководителя управления Марии Потемкиной не ответил, мобильный телефон пресс-секретаря ведомства Ирины Воронковой выключен. Ряд сотрудников вызван к следователю для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР.

Анна Перова, Краснодар