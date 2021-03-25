Расходы туристов в Сочи за неделю выросли на 14%

За первую неделю действия очередного этапа госпрограммы по субсидированию внутреннего туризма туристические расходы в курортной столице составили 66 млн руб., это вдвое выше, показателей 2019 и 2020 годов и на 14% больше, чем неделей ранее, сообщает статистику своего эквайрингового бизнеса ВТБ.

Расходы на бронирование сочинских отелей выросли за неделю на 5% - до 50 млн руб. Траты на бронирование авиабилетов и покупку туров в Сочи увеличились в 1,7 раза. Средний чек в этой категории составил 7,7 тыс. руб., что соответствует уровню 2019 года. На аренду автомобилей было потрачено 1,5 млн руб., это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

В целом по итогам первого весеннего месяца расходы на туризм в Сочи превысили показатели прошлого года на 74%, а 2019 года – на 85%. Всего с начала весны туристы потратили на гостиницы, авиабилеты, туры и аренду автомобилей 186 млн руб.

«Расходы жителей страны на путешествия в преддверии высокого сезона постепенно начинают восстанавливаться. В целом по России больше всего рост спроса отмечается в гостиничном сегменте и в категории аренды автомобилей. Увеличению популярности отечественных туристических направлений способствует программа субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой россияне могут получить кешбэк за поездку. Очередной этап программы стартовал 18 марта, и мы видим, что перед майскими праздниками и летним сезоном она пользуется спросом», - рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Андрей Ульченко