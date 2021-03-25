«Начались попытки найти адекватную замену гимну»

Вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио будет звучать концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, если Международный олимпийский комитет разрешит. ОКР направил МОК советующие документы на согласование. Каковы шансы концерта №1 Чайковского стать гимном спортивных турниров на ближайшие два года? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



После того как Спортивный арбитражный суд лишил российский спорт флага и гимна, начались попытки найти адекватную замену. Причем далеко не любой вариант устроит тех, кто принимает решение по этому вопросу. Песню «Катюша», например, развернули — слишком уж она ассоциируется с нашей страной. А в решении CAS четко написано, что не должно быть никаких прямых ассоциаций.

Так что в принципе и концерт №1 Чайковского на Олимпиаде в Токио могут запретить, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: «Большой вопрос: напоминает ли большинству и в первую очередь арбитрам CAS эта мелодия о России? Если да, то есть вероятность, что и ее запретят. Если же такого четкого мнения у них не сложится по этому поводу, тогда мелодия будет разрешена».

С другой стороны, первый концерт Чайковского уже звучал на награждении российских спортсменов. Впервые это произошло в феврале этого года на чемпионате мира по конькобежному спорту, и Международная федерация не возражала. На чемпионате мира по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Стокгольме, в случае победы россиян также будет звучать именно Чайковский, и, похоже, такой вариант пока всех устраивает. Музыка торжественная и невероятно красивая.

Если руководствоваться здравым смыслом, то вопросов к концерту №1 Чайковского быть не должно. Но любое согласование с Международным олимпийским комитетом нестандартных вопросов — непростое мероприятие, рассказал “Ъ FM” Игорь Казиков, который не один год возглавлял ОКР: «Все зависит от того, о чем договариваться и кто это должен делать.

Мне кажется надо все взвесить и найти такое решение, чтобы ни у МОК, ни у кого-то другого не возникало вопросов.

Консультации должны вестись с Международным олимпийским комитетом, со специалистами, которые в этих вопросах разбираются».

Но, несмотря на все сложности, объяснить, почему на одних спортивных турнирах Чайковский может звучать, а на других нет, Международному олимпийскому комитету теперь будет крайне сложно.