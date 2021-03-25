В музее-заповеднике Ярославля проснулась медведица Маша

Сегодня, 25 марта, в Ярославском музее-заповеднике проснулась медведица Маша, сообщили в музее. Сотрудники музея рассказали, что медведица после пробуждения чувствует себя хорошо.

«Ее пробуждения с нетерпением ждут не только музейщики, но и многие жители Ярославля. Ведь если верить местной примете, именно с этого дня в наш город приходит настоящая весна. И вот сегодня точно можно заявить: весне быть»,— говорится в сообщении музея-заповедника.

Медведице Маше, ставшей символом Ярославля, 33 года. В музее отметили, что посещение медведицы Маши будет разрешено с 17 апреля. В этот день в музее пройдет праздник «День Медведя».

Дарья Сабаева