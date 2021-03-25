Папа римский обсудил с премьером Украины конфликт на востоке страны

Папа римский Франциск принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на частной аудиенции в Апостольском дворце, сообщила ватиканская пресс-служба.

«Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта»,— сообщается на сайте Vatican News.

Также в ходе встречи понтифик и господин Шмыгаль подтвердили «добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной», говорится в сообщении. Помимо кризиса на Донбассе на встрече обсуждалась жизнь и деятельность католической церкви в Украине.

О новых инициативах по урегулированию украинского конфликта — в материале “Ъ” «Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире».