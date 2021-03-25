Ярославская область получила скоростной катер для борьбы с браконьерами

В Ярославскую область поступил скоростной катер для борьбы с браконьерством, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что катер был передан региону Московско-Окским управлением Росрыболовства,

25 марта на заседании рыбохозяйственного совета в городе Рыбинске руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев передал ключи от катера заместителю председателя регионального правительства Валерию Холодову.

По данным департамента, катер North Silver PRO 745 Cabin имеет мощность 300 л/с. Он оснащен современными средствами связи и эхолокацией. Вместимость катера составляет 8 человек.

По словам Андрея Яковлева, новый катер позволит увеличить эффективность оперативной работы по борьбе с браконьерством.

«Ежегодно противоправные действия браконьеров наносят колоссальный ущерб рыбным запасам страны и состоянию водной среды в целом, особенно в период весеннего нереста»,— пояснил господин Яковлев.

В департаменте уточнили, что на период весеннего нереста в Ярославской области планируется приостановить выдачу ветеринарных сопроводительных документов на свежую и охлажденную рыбу из местных водоемов. За 2020 год у браконьеров в регионе было изъято более 272 кг рыбы, это в четыре раза больше, чем в 2019 году. Сотрудниками правоохранительных органов проведено 356 рейдов, в ходе которых выявлено 41 преступление.

Дарья Сабаева