Компания Performance Group в три раза расширила производственные площади в Краснодаре

Компания, занимающаяся производством готовых рационов питания, в три раза увеличила производственные площади в краевой столице. Сегодня общая площадь пищевого комбината составляет 1,5 тыс. кв. м., сообщается в пресс-релизе организации.

На предприятии в Краснодаре производится около 5 тонн готовой продукции каждый день или 9 тыс. готовых блюд. В планах Performance Group до конца года увеличить их количество в два раза.

«За последний год в крупных городах Юга страны, как и в целом по России, вырос спрос на готовую еду с доставкой. На базе краснодарского филиала будет создан крупный производственный комплекс, он позволит достаточно быстро удвоить выпуск готовой продукции. К концу текущего года мы рассчитываем выпускать не менее 17 тыс. блюд в день, четверть которых будет доставляться в Ростов-на-Дону, а в ближайшей перспективе – и в другие города Юга России», - сообщил основатель холдинга Performance Group Артур Зеленый.

По состоянию на начало 2021 года Performance Group имеет пять производств, общей площадью 13 тыс. кв. м, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Общий объем производства составляет 150 тыс. готовых блюд ежедневно.

Андрей Ульченко