Главой Брюховецкого района Кубани стал Владимир Бутенко

Районный Совет депутатов муниципального образования избрал нового главу, им стал Владимир Бутенко, до этого занимавший пост председателя Союза казачьей молодежи Кубани, сообщает пресс-служба администрации района. На выбор народным избранникам были представлены три кандидата.

Владимир Бутенко уроженец ст. Брюховецкой. Окончил два вуза - Кубанский университет физической культуры и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Трудовую деятельность начинал в качестве тренера-преподавателя спортивной школы в Краснодаре. Какое-то время занимался бизнесом.

Ранее обязанности главы района временно исполнял Сергей Ганжа. Как писал “Ъ-Кубань”, прежний руководитель администрации муниципального образования Владимир Мусатов покинул пост в октябре прошлого года по состоянию здоровья и в связи с переходом на новую работу.

Андрей Ульченко