Чистая прибыль бумкомбината «Волга» упала вдвое в 2020 году

По итогам 2020 года выручка бумкомбината АО «Волга» (Балахна, Нижегородская область) составила 9,18 млрд руб., снизившись на 4,4% к уровню предыдущего года, сообщается в отчетности компании. Прибыль от продаж упала в 1,9 раза до 872 млн руб., чистая прибыль сократилась вдвое — с 1,34 млрд руб. до 634 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 14% с 1,58 млрд руб. до 1,79 млрд руб. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась с 1 млрд руб. до 1,37 млрд руб. (+37%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга» было зарегистрировано в Балахне в 1994 году. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., основным видом деятельности является производство бумаги. Гендиректором предприятия является Сергей Пондарь, владелец – Шалва Бреус.

Анастасия Еремина