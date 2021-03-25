Владельцы участка у гостиницы «Словакия» не смогли отстоять его в суде

Земельный участок у гостиницы «Словакия» в Саратове изъят в федеральную собственность. Об этом в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев со ссылкой на сегодняшнее решение арбитражного суда области.

Он напомнил, что иск был подан территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом к собственнику участка - ООО «Юридическая компания «Фемида-Саратов». Собственник организовал на нем парковку, сдавал аренду под размещение палаточной торговли, в то время, как администрация города захотела обустроить там сквер имени Петра Первого.

Как ранее сообщал "Ъ-Средняя Волга", собственники участка требовали возмещения в связи с невозможностью использовать его по своему смотрению.

Марина Ковалева