В минобразования Бурятии и комитете по образованию мэрии Улан-Удэ прошли обыски

Вчера в министерстве образования и науки Бурятии и комитете по образованию администрации города Улан-Удэ прошли обыски. Как сообщили „Ъ“ в республиканском ГУ МВД, обыски связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, которые были выделены в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителя юрлица. «Установлено, что виновные лица предоставили в министерство образования Бурятии документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств», — рассказали „Ъ“ в пресс-службе ГУ МВД.

Обыски проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного управления ГУ МВД по Бурятии. Силовую поддержку оказывали спецподразделения Росгвардии.

Екатерина Еременко