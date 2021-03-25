Под Ярославлем черные лесорубы нанесли ущерб природе на 312 тысяч рублей

В Угличском районе Ярославской области в отношении трех черных лесорубов возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мужчины обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. руб.

По данным пресс-службы, в лесном массиве недалеко от деревни Суслово Угличского района трое местных жителей 1966, 1987 и 1989 годов рождения вырубили 20 берез и одну осину. Общий ущерб составил более 312 тыс. руб.

В пресс-службе уточнили, что вырубку деревьев мужчины осуществили с целью дальнейшего использования древесины в хозяйстве. В настоящий момент ведется расследование. "Ъ-Ярославль" сообщал, что похожий случай незаконной вырубки деревьев также был зафиксирован в Рыбинском районе Ярославской области.

Дарья Сабаева