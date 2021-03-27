Оттепель или холодная война?

23 марта отмечался Всемирный метеорологический день. “Ъ” обратил внимание, что общественно-политическую обстановку достаточно часто описывают в терминах синоптики. И если прогнозам погоды верят не все, то своему внутреннему мироощущению — большинство. Поэтому мы предлагаем вам составить личный прогноз на будущее России.
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Ваш прогноз на отношения России с США?
А что с Европой?
Каковы перспективы антироссийских санкций?
Что будет с потоками критической информации о России в западных СМИ?
Зато в отношениях с Китаем у нас…
А что внутри страны? Как политическая обстановка в целом?
Каковы перспективы протестного движения в России?
Что будет дальше с ростом цен?
Ожидается ли повышение зарплат, пенсий?
Пандемия коронавируса скоро закончится?
У вас всегда пасмурно.
Если долго смотреть на дождь, внутренняя погода становится серой. Читайте “Ъ”.
У вас всегда прохладно.
От прогнозов в интернетах ни тепло, ни холодно. Читайте “Ъ”.
У вас все безоблачно.
Прогнозы от первого лица не всегда сбываются. Читайте “Ъ”.
У вас все ветрено.
Действуя по фактической погоде, не забывайте о долгосрочном прогнозировании. Читайте “Ъ”.