Оттепель или холодная война?

23 марта отмечался Всемирный метеорологический день. “Ъ” обратил внимание, что общественно-политическую обстановку достаточно часто описывают в терминах синоптики. И если прогнозам погоды верят не все, то своему внутреннему мироощущению — большинство. Поэтому мы предлагаем вам составить личный прогноз на будущее России.

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Ваш прогноз на отношения России с США? Ледниковый период только начался Температура останется близкой к нулю, местами заморозки Похолодание скоро сменит оттепель Следующий вопрос А что с Европой? Холодный фронт движется на нас с Северной Атлантики Континент под влиянием циклонической депрессии Западный ветер принесет с собой тепло Следующий вопрос Каковы перспективы антироссийских санкций? Россия останется во власти повышенного давления Головную боль доставят резкие скачки давления — барическая пила Метеозависимость постепенно снижается Следующий вопрос Что будет с потоками критической информации о России в западных СМИ? Ожидаются обильные осадки — мокрый снег, ледяной дождь На смену ливням придут мелкие моросящие дожди Дожди прекратятся, лужи грязи высохнут Следующий вопрос Зато в отношениях с Китаем у нас… Скользко Переменная облачность Над всей Евразией безоблачное небо Следующий вопрос А что внутри страны? Как политическая обстановка в целом? Ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра, местами посадки Ветер перемен то ослабевает, то резко усиливается В России все спокойно, полный штиль Следующий вопрос Каковы перспективы протестного движения в России? Воздушные массы останутся умеренными В ряде регионов благоприятный микроклимат Ураган может снести крыши Следующий вопрос Что будет дальше с ростом цен? Инфляция разогревается Власти смогут заморозить цены Теплый деловой климат повысит урожайность Следующий вопрос Ожидается ли повышение зарплат, пенсий? Есть признаки засухи и обмеления хранилищ Годовой уровень осадков сохранится Ожидаются обильные денежные дожди Следующий вопрос Пандемия коронавируса скоро закончится? Едва ли. Вокруг несут пургу Все в тумане, нулевая видимость Сезонные ОРВИ отступают летом Показать результат

У вас всегда пасмурно. Если долго смотреть на дождь, внутренняя погода становится серой. Читайте “Ъ”.





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У вас всегда прохладно. От прогнозов в интернетах ни тепло, ни холодно. Читайте “Ъ”.





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У вас все безоблачно. Прогнозы от первого лица не всегда сбываются. Читайте “Ъ”.





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