27 марта, суббота
Войти в профиль
Страна

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Оттепель или холодная война?

Проверьте свое отношение к событиям в стране и мире в лексике прогнозов погоды

от

23 марта отмечался Всемирный метеорологический день. “Ъ” обратил внимание, что общественно-политическую обстановку достаточно часто описывают в терминах синоптики. И если прогнозам погоды верят не все, то своему внутреннему мироощущению — большинство. Поэтому мы предлагаем вам составить личный прогноз на будущее России.


/

Ваш прогноз на отношения России с США?

А что с Европой?

Каковы перспективы антироссийских санкций?

Что будет с потоками критической информации о России в западных СМИ?

Зато в отношениях с Китаем у нас…

А что внутри страны? Как политическая обстановка в целом?

Каковы перспективы протестного движения в России?

Что будет дальше с ростом цен?

Ожидается ли повышение зарплат, пенсий?

Пандемия коронавируса скоро закончится?

У вас всегда пасмурно.

Если долго смотреть на дождь, внутренняя погода становится серой. Читайте “Ъ”.

У вас всегда прохладно.

От прогнозов в интернетах ни тепло, ни холодно. Читайте “Ъ”.

У вас все безоблачно.

Прогнозы от первого лица не всегда сбываются. Читайте “Ъ”.

У вас все ветрено.

Действуя по фактической погоде, не забывайте о долгосрочном прогнозировании. Читайте “Ъ”.

Комментарии

Печать

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя