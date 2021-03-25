Главного следователя Набережных Челнов восстановили в должности Также суд постановил взыскать в пользу уволенного свыше 600 тысяч рублей

Верховный суд Татарстана постановил восстановить в должности бывшего главу набережночелнинского отдела СКР по региону Камиля Халиева. Об этом “Ъ-Казань” сообщили в пресс-службе суда.

Господина Халиева уволили с поста в августе 2020 года по решению Вахитовского райсуда Казани по приказу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина за поступок, который порочит честь сотрудника правоохранительных органов. До увольнения против него возбудили уголовное дело по факту незаконного и необоснованного освобождения гражданина Турции, подозреваемого в изнасиловании 16-летней жительницы города.

Кроме того, следствие считало, что следователь незаконным образом привлек невиновного человека к уголовной ответственности за смерть на стройке, хотя тот не имел отношения к стройобъекту.

Отмечается, что Камиль Халиев может вернуться к работе уже завтра. Также Верховный суд Татарстана постановил взыскать в пользу уволенного средний заработок за время вынужденного прогула. Сумма составила свыше 600 тыс. руб.

"Ъ-Казань"