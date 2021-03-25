В БАГСУ назначен новый ректор

Ректором Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) назначен Данияр Абдрахманов, сообщает пресс-служба главы Башкирии. С марта 2017 года ректором академии был Ильгиз Кызыргулов.

Данияр Абдрахманов родился в 1980 году в Уфе. Окончил Башкирский госуниверситет и Башкирский государственный педагогический университет, прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете, Академии наук республики Татарстан. В 2001 году начал трудовую деятельность стрелком службы безопасности МУП «Уфаводоканал». В 2004–2007 годах работал ассистентом, старшим преподавателем БашГУ. В 2005–2016 годах был ученым секретарем, заместителем директора, исполняющим обязанности директора Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук республики Башкортостан. В 2016–2019 годах трудился директором научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ. В 2019 году стал ректором Болгарской исламской академии в Татарстане, где работал до последнего времени.

Майя Иванова