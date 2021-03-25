«Новые люди» поддержат лучшие идеи Ростовской области

В Ростове прошла презентация проектов финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Марафон идей». Конкурс организован политической партией «Новые люди». Проекты, признанные лучшими, получат финансовую поддержку и войдут в программу «Новых людей» на выборах депутатов Государственной Думы в сентябре нынешнего года.



Конкурс «Марафон идей» стартовал в феврале нынешнего года. На первом этапе жюри отобрало в каждом регионе 10 наиболее перспективных проектов, направленных на улучшение условий жизни в нем.

В общей сложности на конкурс поступило более 15 тыс. заявок, из Ростовской области — 204, сообщил руководитель проектного офиса партии «Новые люди» Евгений Мандельштам. По его словам, в прошлом году перед выборами в регионах «Новые люди» проводили сбор идей своих кандидатов, некоторые из них получили поддержку на федеральном уровне. В числе таких идей — освоение русла Оки, а также создание чатов для поддержки больных Covid-19, которые нуждаются в консультациях. Второй проект был реализован в прошлом году, благодаря ему помощь получили десятки тысяч жителей России.

Поэтому я призываю не воспринимать региональный финал как что-то окончательное, — добавил представитель партии. — Кто-то победит, но в работе останутся все проекты. Зачастую проектам нужны не только деньги, но и правильная упаковка, которая позволит эффективнее донести их до органов власти и получить поддержку с их стороны».

Среди проектов, которые вышли в финал регионального этапа конкурса в Ростовской области, были разнообразные предложения. Студентка Аксинья Саламатина выдвинула идею устанавливать социальные контейнеры для ненужной одежды, из которых ее смогут забрать нуждающиеся.

Сергей Бартеньев выступил с предложением установить питьевые фонтанчики на улицах Ростова.

Александр Чухлебов, руководитель ростовского отделения партии «Новые люди»

IT-разработчик Сергей Клун работает над цифровой моделью Таганрога. Это сайт с интерактивной картой города для взаимодействия между обществом и местной властью. В перспективе эту модель можно тиражировать на другие города России. Также цифровой проект предложил Денис Михеенко. Он уже запустил платформу для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и тех, кто хочет им помочь. Для ее продвижения планируется провести фестивали в 10 городах Ростовской области.

Многие проекты были связаны с благоустройством городов. Яна Киреева из Таганрога выступила с предложением привести в порядок один из городских скверов. Денис Мащенко из Новочеркасска разработал локальный проект восстановления футбольного поля в своем родном городе. Его земляк Герман Запорощенко принял участие в конкурсе, чтобы получить средства для ремонта сетей теплоснабжения в одной из городских школ.

Не менее популярными оказались идеи в сфере культуры. Проект Андрея Микулицкого предусматривает строительство в Новочеркасске памятника погибшим в локальных конфликтах на Северном Кавказе. Виолетта Стрижакова из Таганрога предложила создать бесплатную цифровую библиотеку, в том числе как площадку для публикации произведений начинающих писателей, и организовать расклейку QR-кодов со ссылкой на нее. Никита Ягела представил проект установки в различных точках города небольших книжных шкафов для буккроссинга в антивандальном исполнении с замками, открывающимися через мобильное приложение.

После презентаций проектов члены жюри ставили каждому из них оценки по пятибалльной шкале. В результате определились два победителя — Аксинья Саламатина и Андрей Микулицкий. Они получат по 150 тыс. рублей на реализацию своих идей

«Видно, что все проекты хорошо проработаны с привлечением жителей региона и экспертов, — подчеркнул Евгений Мандельштам. — Для нас это важно, поскольку “Новые люди” — партия, которая видит проблемы людей и стремится их решать».

Александр Чухлебов, руководитель ростовского отделения партии «Новые люди» добавил, что все проекты, попавшие в финал конкурса, будут переданы в партийные комитеты и будут реализовываться как в период предвыборной кампании, так и после нее.

Евгений Мандельштам добавил, что партия «Новые люди» регулярно проводит различные мероприятия, открытые для всех желающих.