В Кургане суд рассмотрит дело бывшего замначальника УМВД по региону

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительные заключения по уголовным дела бывшего заместителя начальника регионального управления МВД России и двух его экс-подчиненных, обвиняемых в присвоении бюджетных средств, получении и даче взятки, злоупотреблении полномочиями, а также легализации добытых преступным путем денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по версии следствия, с 2012 по 2020 годы начальник отдела МВД России по Шадринску, а с 2017 года – замначальника регионального полицейского главка организовал преступную группу «с целью хищения денежных средств из начисляемых выплат сотрудникам ОВД». В нее вошли руководитель МО МВД России «Шадринский», главный бухгалтер и еще два сотрудника бухгалтерии отдела полиции. Согласно отведенным ролям, соучастники запрашивали в УМВД России по Курганской области необходимый объем денежного довольствия, который фактически выдавали сотрудникам полиции в меньшем размере. В результате разница между начисленными и выплаченными средствами за восемь лет превысила 53 млн руб., которую участники группы присвоили себе. Кроме того, замначальника получил от главы шадринской полиции взятку в виде дорогих спиртных напитков, продуктов питания и сувениров на общую сумму около 120 тыс. руб.

Бывший замначальника УМВД по региону обвиняется в присвоении (ч.4 ст.160 УК РФ), получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) и легализации средств, добытых преступным путем (ч.2 ст. 174.1 УК РФ). Главбух и экс-начальник Шадринского отдела полиции также обвиняются в присвоении, а последний еще и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ). Материалы дел направят в Курганский городской и Шадринский районный суды для рассмотрения по существу.

Уголовные дела двух сотрудников бухгалтерии выделили в отдельные производства и рассмотрят в особом порядке, в связи с заключением обвиняемыми досудебных соглашений с прокуратурой.