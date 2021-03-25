В Курганской области выявили 43 новых случая COVID-19

На 25 марта в Курганской области подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 21 зарегистрирован в Кургане, остальные – в Каргапольском, Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах и в Шадринске. Выписали 58 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 19014 случаев COVID-19. Лабораториями суммарно проведено 522265 исследований.