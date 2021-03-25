«Яблоко» требует увеличить охранные зоны челябинского городского бора в 20 раз

Председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков подал судебный иск в областной суд к законодательному собранию региона. Как сообщают в пресс-службе регионального отделения партии, истец требует вернуть границы челябинского городского бора и его охранные зоны к значениям 2011 года.

«Площадь зоны охраны памятника природы с легкой руки областных депутатов в 2011 году сократилась с 233,48 га почти на 95% - до 14,79 га. Сужение границ было сделано без каких-либо экологических экспертиз, мнение горожан также никого не интересовало»,- прокомментировал подачу иска господин Щербаков.

Ранее экоактивисты Андрей Талевлин и Владимир Казанцев добились отмены в апелляционной инстанции решения Челябинского областного суда по делу о расширении границ городского бора в областном центре ряди строительства хирургического корпуса детскойобластной больницы. Соответствующее постановление заксобрания от 26 декабря 2019 года Второй апелляционный суд отменил в сентябре 2020-го. После этого первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что власти региона будут отстаивать свою позицию в вышестоящих инстанциях и намерены добиться строительства необходимого области медицинского учреждения. «Я думаю, надо прислушаться к мнению большинства жителей области, которые за то, чтобы воспользоваться возможностью для развития детского здравоохранения. Второго такого шанса не будет. Если мы его сейчас упустим, потеряем темпы развития, которые мы получили благодаря тому, что детская областная больница признана одной из лучших в стране»,- сказала госпожа Гехт.