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В Мавритании задержали захватившего самолет иностранца

Правоохранительные органы Мавритании задержали мужчину, который угрожал взорвать самолет Embraer компании Mauritanian Airlines. Мужчина утверждает, что он гражданин США, сообщает государственное Мавританское агентство информации.

Иностранец ранее захватил самолет без пассажиров в аэропорту Ум Тунси в столице Мавритании. Он угрожал взорвать судно, если его попытаются захватить. Причины инцидента не раскрываются. Мавританское агентство информации утверждает, что сейчас аэропорт «полностью находится под контролем», передает ТАСС.

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