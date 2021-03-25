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Банк «Дом.РФ» прокредитует строительство ЖК «Огни Автозавода»

Банк «Дом.РФ» откроет группе компаний «Первая строительная компания» кредитную линию более чем на 2,1 млрд руб. для строительства ЖК «Огни Автозавода» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Застройщик направит средства проектного финансирования на строительство трех домов высотой от 22 до 25 этажей на 836 квартир на улице Янки Купалы в Автозаводском районе. Жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года.

По данным портала «Наш.дом.рф» на 25 марта, в Нижегородской области строится 935 тыс. кв. м жилья, из них более 88% (827 тыс. кв. м) строится с использованием проектного финансирования.

Анастасия Еремина


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