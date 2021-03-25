В Краснодаре проверят более ста разрешений на строительство многоквартирных домов

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Трембицкому проанализировать ситуацию с разрешениями на строительство 104-х многоквартирных домов в районе Западного обхода Краснодара, сообщила пресс-служба краевой администрации.

В течение недели структурам, подведомственным Александру Трембицкому, предстоит изучить нагрузку на коммунальные сети новых объектов, в которых должны проживать более 60 тыс. человек. Перед специалистами поставлен вопрос, возможно ли, исходя из сегодняшних лимитов, обеспечить такое количество жителей бесперебойным электро- и водоснабжением, уточнили в пресс-службе администрации.

Анна Перова, Краснодар