В новые мощности комплекса «Танеко» вложат свыше 50 млрд рублей

«Татнефть» и министерство энергетики России подписали инвестсоглашение об инвестициях на 50 млрд руб. в новые мощности по переработке нефти на комплексе «Танеко». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что документ предполагает строительство до конца 2026 года четырех нефтеперерабатывающих установок, включая установки замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии тяжелых остатков и изодепарафинизации дизельного топлива. Документ заключен на период до начала 2031 года.

В пресс-службе отметили, что за счет новых установок на нефтекомплексе будет увеличена глубина переработки нефти и обеспечено производство такой высококачественной продукции, как бензин «Евро-6», арктическое дизтопливо, соответствующеее требованиям «Евро-6» и более жестким экологическим спецификациям стран Скандинавии.

«Для реализации указанных проектов в соответствии с подписанным Соглашением будет получена инвестиционная надбавка к возвратному акцизу на нефтяное сырье», — отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"