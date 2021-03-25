Проектирование достройки дома на проспекте Декабристов в Перми оценили в 11 млн рублей

В Перми объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «22-этажный жилой дом с офисными помещениями и автостоянкой», расположенный на проспекте Декабристов, 97. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, срок проведения проектно-изыскательских работ, включая прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения на проект, составляет 10,5 месяца. Итоги конкурса подведут 15 апреля. Максимальная цена контракта составляет 11,2 млн руб.

Строительство 140-квартирного дома на проспекте Декабристов, 97, было остановлено семь лет назад. Планируется, что после разработки проекта и возобновления работ дом будет сдан в 2023 году.