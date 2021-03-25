Оборот петербургских отелей вырос

Оборот петербургских гостиниц за прошлую неделю вырос на 27%, по сравнению с предыдущей неделей, до 41 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост оборота составил 73%, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

Всего с начала марта оборот гостиничного сектора увеличился на 25% (год к году) и достиг 117 млн рублей. Средний чек в этой категории составил 13,7 тыс. рублей.

Кроме того, на 21% выросли траты на бронирование и покупку авиабилетов. По данным ВТБ, такие расходы превысили траты аналогичного периода прошлого года на 40%, но пока еще уступают результатам 2019 года. Средний чек на бронирование и билеты составил 23 тыс. рублей, на 43% ниже, чем два года назад.

Значительно увеличился в Петербурге спрос на арендные машины. По сравнению с прошлой неделей расходы на эти цели выросли на 38%.